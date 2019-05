Fotbal - Liga Campionilor: Mauricio Pochettino (Tottenham) - ''Jucătorii mei sunt nişte eroi''

10:50

Cântăreţul american Billy Joel a dominat topurile anilor '70 şi '80 cu hituri precum ''Piano Man'', ''Uptown Girl'' şi "We Didn't Start the Fire", potrivit www.biography.com.S-a născut la 9 mai 1949, la New York. A lansat în 1971 albumul ''Cold Spring Harbor'', care însă nu a fost foarte bine primit de public. În schimb, albumele ''Streetlife Serenade'' (1974), ''The Stranger'' (1977) şi ''52nd Street'' (1978) au cucerit publicul american.Succesul său a continuat cu melodiile ''Uptown Girl'' şi ''We Didn't Start the Fire''.În 1999, vânzările melodiilor şi albumelor sale la nivel mondial au atins pragul de 100 de milioane de dolari şi a fost introdus în ''Rock and Roll Hall of Fame''.A lansat în 2007 single-ul "All My Life". În 2013 a primit distincţia Kennedy Center Honors.În 1982 a divorţat de prima sa soţie, Elizabeth Weber Small. Ulterior, în 1984, s-a căsătorit cu modelul Christie Brinkley, de care a divorţat în 1993. S-a căsătorit în 2004 cu vedeta de televiziune Katie Lee, de care a divorţat după cinci de căsnicie. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Anda Badea) Sursa foto: billyjoel.com