Captură impresionantă de droguri după un flagrant în zona Gării de Nord - VIDEO

12:20

„Nu am discutat decât de fotbal, nu am discutat nimic de politică sau altceva. Discuţia a decurs mai mult decat prietenească, este un om foarte onest şi care din prima clipă îţi face o impresie fantastică. Am discutat despre meciurile cu Barcelona, cu Liverpool, am discutat despre problemele fotbalului românesc şi polonez care nu mai reuşesc să ajungă la un nivel în care să aspire la vreo cupă europeană, discuţii de genul asta. Ne-am învârtit în tot fotbalul european. A spus că, în Polonia, infr...