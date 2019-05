Pentru pasionaţii de Inteligenţă Artificială, evenimentul „Embodied and Enactive AI” are loc astăzi, live pe Facebook

17:10

UPDATE 17:00 Dăncilă: Nu e adevărat că nu am fost invitată Premierul Viorica Dăncilă spune despre mitingul PSD de la Iaşi că nu este adevărat că nu a fost invitată. „Am decis să ne împărţim”, afirmă premierul. Întrebată la Cluj dacă este adevărat că nu a fost invitată la mitingul de la Iaşi, Dăncilă a răspuns: „Nu este adevărat că nu am fost invitată, dar am decis să ne împărţim”. Premierul a adăugat că nu este prezentă la Iaşi pentru că „am zis să mergem în mai multe zone ale ţării şi eu consid...