Camera română de comerţ anunţă un program de investiţii pentru Bursa de peşte din Tulcea

Lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial sunt şi în prezent actuale, iar Rusia va continua să-şi dezvolte potenţialul de apărare, dar rămâne deschisă cooperării cu alte ţări în lupta împotriva terorismului, extremismului şi a neonazismului, a declarat joi preşedintele rus Vladimir Putin, care a prezidat o paradă militară în Piaţa Roşie cu ocazia celei de-a 74-a aniversări de la victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, informează agenţia de presă rusă TASS.'Am făcut şi vom continua să facem tot ceea ce este necesar pentru a asigura o capacitate ridicată de luptă pentru trupele noastre, un potenţial de apărare la cel mai modern nivel, vom consolida şi mai mult prestigiul serviciului militar, autoritatea soldaţilor şi ofiţerilor, apărători ai Patriei', a afirmat preşedintele rus. Foto: (c) Alexei Druzhinin / AP'Lansăm un apel tuturor ţărilor să conştientizeze responsabilitatea noastră comună în ceea ce priveşte crearea unui sistem de securitate eficient şi egal pentru toţi', a adăugat şeful statului rus.Peste 13.000 de militari au participat în dispozitivul de defilare în cadrul paradei militare, care a început la ora locală 10:00, şi a durat în jur de o oră. Foto: (c) YURI KOCHETKOV / EPAComandantul paradei, generalul Oleg Saliuko, şeful trupelor terestre ruse, a trecut în revistă dispozitivele aliniate în Piaţa Roşie împreună cu ministrul apărării, Serghei Şoigu într-o maşină decapotabilă de nouă generaţie Aurus.În defilare au fost implicate circa 134 de echipamente militare, între care rachete intercontinentale, baterii antirachetă şi altă tehnică militară modernă, precum şi 74 de avioane şi elicoptere. Foto: (c) Maxim Shemetov / REUTERSConform tradiţiei, vedeta defilării a fost legendarul tanc T-34, care a înscris 'pagini de glorie' în luptele cu armata nazistă în cursul a ceea ce este numit în Rusia drept Marele Război Patriotic, dar tancul de generaţie nouă are de asemenea un rol de prim-plan în cadrul armatei ruse.Din cauza condiţiilor meteorologice, exerciţiul aerian programat în finalul defilării a fost anulat, transmite postul de radio Eho Moskvî. Iniţial, se anunţase că cerul deasupra Moscovei va fi brăzdat de avioane de luptă Su-35, Su-30, MiG-31 şi MiG-29, bombardierul Su-34, bombardierele strategice Tu-160, Tu-22 şi Tu-95, precum şi de elicopterele de luptă Mi-28 şi Ka-52 şi de transport Mi-26 şi Mi-8, conform agenţiei de presă EFE. Foto: (c) Maxim Shemetov / REUTERSDe regulă, zeci de mii de persoane se adună pe principalele artere ale capitalei ruse pentru a vedea trecerea tancurilor, a vehiculelor blindate şi rachetelor.Kremlinul a anunţat că nu a invitat niciun lider străin la ceremonia din acest an din Piaţa Roşie, eveniment boicotat de principalii lideri occidentali de la anexarea Crimeii de către Moscova în 2014. Doar fostul preşedinte kazah Nursultan Nazarbaev s-a aflat alături de Putin la tribuna oficială din Piaţa Roşie. Foto: (c) YURI KOCHETKOV / EPAChiar joi, Putin i-a felicitat pe locuitorii Crimeii cu cea de-a 75-a aniversare de la eliberarea peninsulei de sub ocupaţia armatei naziste.Defilări similare au loc nu doar la Moscova, ci şi în alte oraşe ruse, precum Volgograd, fostul Stalingrad, sau în portul Sevastopol din Crimeea - bază a Flotei Rusiei din Marea Neagră. O paradă la o scară mai mică a avut loc şi la bazele militare ruse din Siria. Foto: (c) YURI KOCHETKOV / EPADe asemenea, o ceremonie dedicată Zilei Victoriei, sărbătorită tradiţional la 9 mai, a avut loc şi în oraşul ucrainean Doneţk, capitala republicii autoproclamate Doneţk din estul separatist al Ucrainei.La sfârşitul paradei militare se desfăşoară marşul Regimentului Nemuritor, în care ruşii poartă portretele părinţilor, bunicilor, rudelor care au luptat în războiul ce a costat viaţa a circa 27 milioane de persoane, între care 8 milioane de soldaţi. Foto: (c) Maxim Shemetov / REUTERSSe aşteaptă ca preşedintele rus să ia parte, ca de obicei, la acest marş cu portretul tatălui său, Vladimir, care a fost rănit atunci când Armata Roşie a încercat să spargă asediul Leningradului.Mai mult de jumătate dintre ruşi vor participa la ceremoniile legate de Ziua Victoriei, considerată în mod unanim sărbătoare naţională în această ţară. AGERPRES/(AS-autor: Lilia Traci; editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)