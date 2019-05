Ana Baniciu criticată de fani: „Poate ar trebui sa te opresti din…”

10:50

Imagini de infarct au fost surprinse în București. Din teribilism sau pentru că nu a avut bani să plătească biletul, un bărbat a fost filmat în timp ce călătorea stând pe cârligul din spatele unui tramvai. Omul a fost în pericol în orice moment, dar a dat dovadă de inconștiență ieșită din comun. În filmulețul […]