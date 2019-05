ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 9 MAI

17:30

Liderii din Uniunea Europeană reuniţi la Sibiu au dorit să-şi demonstreze unitatea, în pofida problemelor create de procesul de Brexit, relatează Reuters. Au ieşit totuşi la iveală punctele de vedere diferite legate de alegerea noului şef al executivului comunitar rezultat după alegerile din 23-26 mai pentru Parlamentul European. * Cancelarul german Angela Merkel Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "(...) Indiferent de diferenţele politice dintre noi, credem cu toţii - toţi membrii Uniunii Europene - că este mai bine să acţionăm împreună, pe plan intern, pentru a garanta pace şi prosperitate, dar şi prin vocea noastră peste hotare, pentru a ne susţine valorile. Lumea nu doarme. Trebuie să fim inovatori, trebuie să fim puternici, trebuie să fim uniţi". * Preşedintele francez Emmanuel Macron Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "În 15 zile, 400 de milioane de europeni vor alege între un proiect de a continua construirea Europei astfel încât să reflecte diferitele sensibilităţi şi un proiect de a distruge Europa şi a reveni la naţionalism. Aceasta este alegerea care stă în faţa tuturor statelor europene.""Sunt trei aspecte principale. Primul este o ambiţie reală în ce priveşte clima şi sunt fericit să am reuşit să semnăm azi, între cele 28 de state ale UE, un text ambiţios care arată clar că vrem zero emisii de CO2 până în 2050"."Al doilea lucru este că avem nevoie de o Europă care protejează, care apără mai ales graniţele, îi apără pe europeni. Consider absolut esenţială o revizuire a acordului Schengen.""Al treilea este construirea unui nou model social şi economic de creştere. Este absolut esenţial. Avem nevoie de o Europă care investeşte în inovaţie, inteligenţă artificială, tehnologie digitală, care ne poate reprezenta în faţa Chinei şi SUA. Altfel vor câştiga alte modele"."Este vorba totodată de îndeplinirea promisiunii iniţiale a fondatorilor Europei de convergenţă socială. De aceea susţin ideea unui salariu minim european pentru ca toţi cetăţenii UE să aibă un trai mai bun.". * Premierul grec Alexis Tsipras Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Avem nevoie de un preşedinte al Comisiei Europene care să susţină unitatea Uniunii Europene. De aceea avem nevoie de un preşedinte care să susţină ideile fundamentale ale UE, care sunt solidaritatea, democraţia, coeziunea socială. Avem nevoie de un preşedinte care să fie împotriva neoliberalismului, împotriva austerităţii şi bineînţeles împotriva acestei abordări xenofobe a unora din extrema dreaptă. Aşa că acest preşedinte nu este (Manfred) Weber, aceasta este poziţia mea." * Premierul olandez Mark Rutte Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Sper ca Europa să se concentreze asupra câtorva lucruri importante, cum sunt piaţa internă, migraţia, clima. (...) O Europă care îşi respectă acordurile, care respectă statul de drept şi democraţia.". * Preşedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Consider că (procesul de selectare a 'Spitzenkandidaten' - capii de listă desemnaţi de diferitele familii politice pentru alegerile europene, n.red.Reuters) este uşor în afara procedurilor democratice şi a tratatelor." * Premierul slovac Peter Pellegrini Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Totul va depinde de rezultat şi dacă vom reuşi să găsim un compromis pentru a-i susţine pe toţi 'Spitzenkandidaten'. Vom vedea." * Premierul luxemburghez Xavier Bettel Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO " 'Spitzenkandidaten' este o organizaţie de partid. Ziariştii şi noi vorbim despre 'Spitzenkandidaten', întrebaţi-i pe alegători, ei nu au nici cea mai mică idee ce 'Spitzenkandidat' pe care partid îl reprezintă"." 'Spitzenkandidaten' ar fi fost o şansă importantă dacă ar fi existat şi liste transnaţionale, prezentate în 28 de state, 27, mâine.". "Candidatura 'Spitzenkandidaten' a fost o greşeală de la bun început. Încă nu este prea târziu să fie ignorată". * Premierul leton Krisjanis Karins Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Sunt unele lucruri de care statele membre se pot ocupa foarte bine pe cont propriu, sunt anumite lucruri pe care nu le putem face singuri, unul dintre acestea fiind schimbările climatice. (...) Trebuie să fim serioşi în ce priveşte politicile noastre, cum ne investim banii comuni şi să prezentăm argumente SUA şi Indiei să ni se alăture". * Premierul italian Giuseppe Conte Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Încep discuţiile privind viitoarele numiri. Italia urmăreşte să aibă o reprezentare adecvată în instituţiile europene." * Premierul eston Juri Ratas Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO "Astăzi cei 27 sunt foarte puternici şi acţionează împreună ca o echipă". * Cancelarul austriac Sebastian Kurz Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Nu avem de ce să fim mulţumiţi de statu-quo-ul din Europa. Trebuie să se schimbe"."Având în vedere cât este de dificil procesul de decizie şi cât de greu lucrează UE în comparaţie cu alte superputeri, avem nevoie de o nouă bază care să ne înarmeze în faţa Chinei, a SUA şi a altor jucători internaţionali". * Şefa diplomaţiei UE, Federica Mogherini Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "De ziua Europei este foarte important ca liderii statelor membre ale UE să se reunească pentru a demonstra unitate şi determinare de a menţine şi continua să investim în proiectul Uniunii Europene". AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)