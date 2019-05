Dăncilă: Respectarea termenelor, principala problemă cu care ne-am confruntat în derularea investiţiilor

19:30

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a afirmat joi, la mitingul de la Iaşi, că atât el, cât şi alţi lideri social-democraţi sunt ţintele unei "sinistre operaţiuni de exterminare politică".El a declarat că "sistemul" a încercat să rupă PSD şi să îi intimideze sau să îi aresteze pe liderii PSD."Sistemul a declanşat împotriva noastră, a tuturor, o sinistră operaţiune de exterminare politică. Ăsta este cuvântul şi nu am de gând să îl iau înapoi. PSD le-a stat în gât imediat după victoria devastatoare din 2016. Au încercat să ne rupă, să ne dezbine, să ne intimideze, au încercat cu dosare, să ne aresteze. În cazul meu aproape că au reuşit şi nu încetează, dar o să le răspund unor oameni cu care am vorbit când am venit pe scenă: nu dragii mei, nu am de gând să renunţ, nu am de gând să dau înapoi. Vreau să mergem aşa cum am hotărât până la capăt cu toate aceste victorii", a afirmat Dragnea.Liderul social-democrat a adăugat că PSD este "un partid prea mare pentru planurile pe care ei le au cu această ţară"."De ce au făcut asta? De fac asta? De ce continuă să facă? Suntem mulţi, suntem un partid prea mare pentru planurile pe care ei le au cu această ţară. Democraţia curată, democraţia adevărată nu le permite să se joace cu guvernele aşa cum vor. Câtă vreme noi suntem mari, îi încurcăm. De aia au încercat şi încearcă mereu să ne facă mici, pentru că vor să fărâmiţeze toate partidele din România, în special partidele mari. Noi suntem cei care punem ţara în ordine. Noi suntem cei care guvernăm pentru români, aducem creştere, aducem bani în economie, aducem mai mulţi bani în buzunarele românilor şi mărim veniturile. Câtă vreme noi avem succes în guvernare, ei nu au şanse, nu au şanse să ne bată democratic şi de asta se folosesc de procurori, de ofiţeri, de dosare, de înscenări şi de campanii mizerabile de presă. Provoacă dezbinare, provoacă ură, provoacă violenţă", a mai afirmat Liviu DragneaEl a punctat că la capătul acestui război rămâne un "PSD care face, Iohannis care stă"."Dar vă întreb: ce rămâne la capătul acestui război pe care ei şi l-au dorit? PSD care face, Iohannis care stă, PSD care guvernează, opoziţia care frânează, PSD care dezvoltă ţara şi Iohannis care o blochează, PSD care eliberează justiţia din ghiarele politicului şi ale serviciilor secrete şi Iohannis care se chinuie să o ţină în continuare captivă, PSD care măreşte pensii şi salarii, Iohannis care îi insultă pe români, PSD care oferă linişte şi Iohannis care vrea conflicte de stradă, PSD care a oferit şi oferă mereu siguranţă şi Iohannis care vrea instabilitate, PSD care vrea pacea şi Iohannis care vrea cu orice preţ război, un PSD care oferă şi un Iohannis şi cu ai lui care vrea să le ia totul înapoi. Asta rămâne după acest război", a conchis Dragnea. AGERPRES / (A - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)