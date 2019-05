SCRIMĂ // România participă la Cupa Mondială » Întoarcerea unui campion în echipa „tricolorilor”

18:50

Marius Șumudică, 48 de ani, antrenorul lui Al Shabab, a vorbit despre viitorul său și despre posibilitatea de a o antrena pe FCSB.„Mai am un an de contract cu Al Shabab. În acest moment, aștept meciul de sâmbătă (n.r. cu Al Tawoon). După aceea, voi avea o discuție cu președintele clubului și voi vedea ce va fi.Au apărut informații că am oferte din Emirate și din Turcia. Este o clauză de 150.000 de dolari de desfacere a contractului. ...