”Împăratul înghețatei” din România se iubește în secret cu sexy-profa de sport!

14:50

Sărbătoarea Sfântă a Rusaliilor este prăznuită anual la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Anul acesta vom sărbători Rusaliile pe 16 iunie. Astfel, românii vor avea liber pe 16 iunie, duminică, și pe 17 iunie, luni. (Citește și: Drum blestemat! Un nou accident la Codlea, după tragedia de Rusalii ) Ce reprezintă sărbătoarea […] The post Când pică Rusaliile in 2019 appeared first on Cancan.ro.