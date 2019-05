Venezuela: Un alt deputat al opoziţiei s-a refugiat într-o reprezentanţă diplomatică

21:30

Principele Radu le-a propus joi reprezentanţilor Asociaţiei Furnizorilor Casei Regale a României să organizeze în fiecare an câte o misiune economică în capitalele importante ale Europei sau ale lumii."Aş vrea să vă propun ca de-aici încolo să facem, în fiecare an, nu doar cu familia Furnizorilor Casei Regale, ci şi cu alţi întreprinzători români, câte o misiune economică în capitalele importante ale Europei sau ale lumii, alăturându-vă astfel unui demers regal care a început cu ceva ani în urmă şi care a dat rezultate foarte bune", a spus principele Radu la cea de-a V-a ediţie a Galei Asociaţiei Furnizorilor Casei Regale a României.Principele a amintit demersurile Casei Regale în importante capitale europene şi ale lumii."Am mers împreună cu dl. ministru Valeriu Stoica şi cu alţi întreprinzători de elită în Suedia, la Stockholm, am repetat această ispravă în Marea Britanie, am făcut misiuni economice sub egida Majestăţii Sale la Aman, în Iordania, bătând recordurile de participare, pentru că au fost în total românii cu iordanienii 135 de companii în aceeaşi sală", a menţionat el.Principele şi-a exprimat dorinţa ca "pe viitor, centre cheie ale lumii, cum sunt Parisul sau Copenhaga, să fie locuri" în care să fie organizate astfel de misiuni economice."Ar fi un pas înainte cât se poate de firesc. Nu cred că e prea mare ambiţia, având în vedere cine este în această sală în seara galei de astăzi şi de asemenea ce potenţial are societatea românească atunci când e vorba despre creativitate, investiţie, seriozitate, profesionalism ş.a.m.d.", a mai spus principele Radu.În cadrul ceremoniei au fost înmânate diplome de excelenţă unor companii sau persoane recunoscute pentru serviciile de înaltă calitate.Potrivit http://www.asociatiafurnizorilorcaseiregale.ro/, Casa Regală oferă calitatea de Furnizor al Casei Majestăţii Sale Regelui ca semn de recunoaştere şi de apreciere a calităţii deosebite a produselor sau a serviciilor oferite de o persoană sau de o companie comercială din anul 1900.Astfel, acordarea Calităţii de Furnizor implică un înalt standard al produselor şi serviciilor, constanţă, seriozitate şi înalt profesionalism din partea companiei comerciale sau a persoanei furnizor.După 1947, tradiţia acordării acestui titlu a fost reînnodată în anul 2003, când, pentru prima oară după 56 de ani, o companie românească, Murfatlar, primea titlul de "Furnizor al Casei Regale a României", iar stema regală a devenit din anul 2014 Marcă Înregistrată în toată Europa.Lunar, celor 70 de Furnizori ai Casei Regale a României li se alătură aspiranţi la titlu. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)