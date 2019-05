Aplicația Ever a folosit fotografiile a milioane de oameni pentru a dezvolta un sistem de recunoaștere facială

Ever, o aplicație de stocare și backup al fotografiilor, a folosit milioane de imagini încărcate pe platformă pentru a dezvolta un sistem comercial de recunoaștere facială pe care îl oferă companiilor private, oamenilor legii și militarilor. Problema este că, potrivit NBC News, Ever nu a dezvăluit în mod clar acest lucru utilizatorilor aplicației. Fotografiile încărcate […] Post-ul Aplicația Ever a folosit fotografiile a milioane de oameni pentru a dezvolta un sistem de recunoaștere facială apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea