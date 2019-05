Student român, găsit mort într-un hotel din Italia! Poliția exclude varianta sinuciderii

17:30

O asistentă maternală în vârstă de 48 de ani, din localitatea Ghilad, județul Timiș, acuzată că a întreținut relații sexuale de mai multe ori cu un băiat de 12 ani de care avea grijă, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit unor surse judiciare, o femeie în vârstă de 48 […] The post Timiș. A fost arestată asistenta maternală acuzată că a întreținut relații sexuale cu un copil de 12 ani appeared first on Cancan.ro.