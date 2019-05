europarlamentare2019 Cronologia înregistrării candidaturilor la alegerile europarlamentare din 2019

07:40

Actor şi dansator, coregraf şi cântăreţ, Fred Astaire (Frederick Austerlitz) s-a născut la 10 mai 1899 în Omaha, Nebraska, SUA. În 1905 familia s-a mutat la New York iar Fred şi sora lui, Adele, au început să studieze la Alviene Master School of the Theatre and Academy of Cultural Arts.Cei doi fraţi au debutat în New Jersey cu un spectacol care s-a bucurat de aprecieri în presa locală. Au devenit cunoscuţi după câteva apariţii într-un turneu prin SUA, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.Timp de doi ani au fost nevoiţi să nu mai joace pentru a nu încălca legile privind munca în rândul copiilor. Apoi au avut împreună o carieră de 27 de ani. În 1917, cei doi au optat pentru musicaluri. Din acel moment până în 1932 au apărut în zece producţii muzicale de pe Broadway. Cele mai multe au fost de mare succes. Remarcabile sunt comediile muzicale semnate de George şi Ira Gershwin - "Lady, Be Good!" (1924) şi "Funny Face" (1927).După căsătoria surorii lui, în 1932, Fred a început să-şi caute de lucru la studiourile de film. Debutul său la Hollywood a fost în producţia MGM ''Dancing Lady'' (1933) unde a jucat cu Joan Crawford. Apoi a jucat la studiourile Radio-Keith-Orpheum (RKO) în filmul ''Flying Down to Rio'' (1933), când a făcut duet pentru prima dată cu Ginger Rogers. Curând, cei doi au devenit un cuplu artistic foarte cunoscut.Fred Astaire a realizat două inovaţii în musicalurile sale: în primul rând, a insistat să se filmeze întregul dans într-o singură repriză, cu dansatorii mereu în prim plan; în al doilea rând, a introdus dansul nu ca pe un spectacol, ci ca pe o parte din film, replicile să fie date pe muzică, în ritm de dans. Sursa foto: (c) Fred Astaire & Ginger Rogers / Facebook.comÎntre 1940-1946 a făcut trei filme la Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM), două la Columbia, trei la Paramount şi apoi încă unul pentru Radio-Keith-Orpheum (RKO) Pictures: "Broadway Melody of 1940" (1940) cu Eleanor Powell, "Second Chorus" (1941) cu Paulette Goddard, "You'll Never Get Rich" (1941) şi "You Were Never Lovelier" (1942) cu Rita Hayworth, "Holiday Inn" (1942) cu Virginia Dale şi Bing Crosby, "The Sky's the Limit" (1943) cu Joan Leslie, "Yolanda and the Thief" (1945) şi "Ziegfeld Follies" (1945-1946) cu Lucille Bremer şi "Blue Skies" (1946) cu Joan Caulfield şi Bing Crosby.Despre Rita Hayworth, alături de care a apărut în "You'll Never Get Rich" (1942) şi "You Were Never Lovelier" (1946), Astaire a spus mai târziu că a fost partenera sa favorită. A mai avut şi alte partenere, printre care: Lucille Bremer, Judy Garland, Betty Hutton, Jane Powell, Cyd Charisse şi Barrie Chase, dar cu niciuna nu a înregistrat succesele pe care le-a avut cu Ginger Rogers.După insuccesul cu filmul lui Vincente Minelli ''Yolanda and the Thief'' (1945), Fred Astaire a devenit nesigur pe el şi a intenţionat să se retragă. Şi-a concentrat atenţia asupra curselor de cai şi a deschis Fred Astaire Dance Studio în 1947.A revenit la Hollywood pentru a-l înlocui pe Gene Kelly în filmul ''Easter Parade'' (1948) iar apoi a jucat în ''The Barkleys of Broadway'' (1949), alături de Ginger Rogers pentru ultima oară. Sursa foto: (c) Fred Astaire & Ginger Rogers / Facebook.comFred Astaire a oprit filmările la ''Daddy Long Legs'' (1955) din cauza morţii soţiei sale, dar compozitorul coloanei muzicale a filmului şi alţi colegi de platou l-au convins că munca, lucrul în studio sunt cel mai bun remediu pentru a uita de tristeţe.Au urmat filmele ''Funny Face'' (1957), producţie Paramount, şi ''Silk Stockings'' (1957), producţie MGM. Filmul ''Finian's Rainbow'' (1968) regiza de Francis Ford Coppola a fost ultimul său mare musical, în care a jucat alături de Petula Clark.În 1975 a lansat trei albume - ''Attitude Dancing'', ''They Can't Take These Away From Me'' şi ''A Couple of Song and Dance Men'' la Londra. A jucat roluri principale în filmele ''The Amazing Dobermans'' (1976), ''The Purple Taxi'' (1977) şi în filmul de televiziune ''A Family Upside Down'' (1978). A avut o apariţie ca guest star în serialul de televiziune ''Battlestar Galactica'' (1979).De-a lungul carierei, care a durat în total 76 ani, timp în care a făcut 31 de filme muzicale şi numeroase înregistrări, talentul i-a fost răsplătit cu multe premii. În 1958, musicalul ''An Evening with Fred Astaire'' a câştigat nouă premii Emmy, la mai multe categorii. În 1950 a primit Academy Award pentru unicitatea actului său artistic şi contribuţia la filmul musical. A primit Globul de aur de mai multe ori, între care pentru filmele ''Three Little Words'' în 1950 şi ''The Towering Inferno'' în 1975. A fost introdus în Hall of Fame of the International Best Dressed List, American Theatre Hall of Fame şi National Museum of Dance's Mr & Mrs Cornelius Vanderbilt Whitney Hall of Fame. A primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră şi, postum, Grammy Hall of Fame Award. În 1981 a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film.A fost căsătorit cu Phyllis Potter din 1933 până în 1954, la moartea acesteia, şi au avut doi copii - Fred jr. şi Ava. A doua căsătorie a avut loc în 1980, cu Robyn Smith.Împreună cu Bing Crosby, George Murphy, Ginger Rogers şi alţi artişti a fondat Hollywood Republican Committee. Fred Astaire a murit la 22 iunie 1987, precizează site-ul www.thefamouspeople.com.