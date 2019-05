Dezbaterea publică pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”

20:00

Declarații de presă susținute de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Am participat aici la întâlnirea conducerii PNL cu conducerea Partidului Popularilor Europeni, o întâlnire foarte importantă în pregătirea Summitului de mâine. Și de asta am venit, fiindcă am vrut să spun colegilor câte ceva despre importanța Summitului de la Sibiu. Mâine, capitala Europei va fi în Români...