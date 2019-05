Doina Pană otrăvită cu mercur. Dosarul deschis de mai bine de un an, nicio persoană pusă sub acuzare

13:00

Cristian Boureanu a făcut primele sale declarații după ce a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Cristian Boureanu a fost condamnat, joi, de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti la o pedeapsă de un an şi 9 luni de închisoare cu suspendare, pentru ultraj. El mai are […] Post-ul Declarația lui Cristian Boureanu după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare. „M-am abținut destul de mult” apare prima dată în Libertatea.ro.