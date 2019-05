Fumatul, cel mai mare „duşman” al erecţiei. Cel mai recent avertisment al medicilor

14:10

Criticul Todd McCarthy, de la The Hollywood Reporter, a anunţat că filmul „La Gomera/ The Whistlers", de Corneliu Porumboiu, se numără printre producţiile pe care le are în vedere la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de la Cannes. „De la imprevizibilul, dar uneori inspiratul autor român Corneliu Porumboiu («Poliţist, adjectiv»), acest film pare excentric cu bună ştiinţă, concentrat asupra unui jaf în mica insulă La Gomera, din Canare. Poate spune ceva faptul că festivalul l-a inclus în competi...