Marea Britanie - Peste 40% dintre utilizatorii reţelelor de socializare au distribuit ştiri false (studiu)

15:40

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că este nevoie de o reprezentare corectă a României în Uniunea Europeană şi că formaţiunea pe care o reprezintă vrea drepturi egale pentru toţi cetăţenii Uniunii, indiferent din ce ţară provin."Nu criticăm Uniunea, ci criticăm lipsa de democraţie şi influenţa exagerată a birocraţiei de la Bruxelles. Nu criticăm justiţia, ci criticăm abuzurile din justiţie. Dacă preţul intrării în Schengen este închiderea ochilor la abuzurile din justiţie, la abandonarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în mâinile statului paralel, cred că e un preţ pe care nu îl putem plăti. (...) Vrem drepturi egale pentru toţi cetăţenii Uniunii, indiferent din ce ţară sunt. Subvenţii pentru fermierii români egale cu cei ai colegilor lor din alte ţări UE", a afirmat Tăriceanu.El a făcut referire şi la Summitul informal al liderilor europeni, care a avut loc joi la Sibiu, susţinând că Declaraţia adoptată cu acest prilej a fost una "vagă", în care nu apare ţara organizatoare, România, preşedinte în exerciţiu al Consiliului UE.Preşedintele Senatului a subliniat că primele patru luni ale Preşedinţiei române a Consiliului UE sunt "un motiv de mândrie", România încheind 90 de dosare de negociere.Călin Popescu-Tăriceanu a făcut referire, în interviul pentru AGERPRES, atât la alegerile europarlamentare cât şi la cele prezidenţiale. El a afirmat că portretul robot al candidatului Coaliţiei PSD-ALDE pentru Cotroceni este unul "total opus actualului preşedinte".AGERPRES: Summitul de la Sibiu s-a încheiat. Reuniunea a fost "un succes pentru România", aşa cum v-aţi exprimat speranţa în mesajul de bun-venit de pe Facebook?Călin Popescu-Tăriceanu: Am promis să nu spun prea multe pe timpul Summitului, în speranţa că el va fi unul de substanţă şi va aduce ceva şi pentru români. Sunt însă dezamăgit de rezultate. Mi se pare o declaraţie vagă, cu idei generale pe care le tot enunţă, dar nu le respectă. Declaraţia vorbeşte despre căderea Cortinei de Fier, dar nu ne dă garanţia că nu se instalează pe nesimţite şi în spatele cuvintelor frumoase o Cortină de Catifea, adică Europa cu două viteze.Mă deranjează că deja se vorbeşte despre o Uniune de 27 de state. Se renunţă prea uşor la Marea Britanie. Eu cred că "Bătălia pentru Anglia" nu s-a încheiat. Este o Declaraţie în care România, ţara organizatoare şi presedinte în exerciţiu al Consiliului, nu apare! Nimic concret care să ne asigure că vom avea o Europă cu o singură viteză. Nimic despre nevoia de a aduce subvenţiile fermierilor români la acelaşi nivel cu ceilalţi fermieri europeni. Nimic concret despre Schengen sau MCV. Mi-a dat senzaţia unui banchet organizat de domnul Iohannis pentru el şi prietenii dânsului. Din felul în care a manevrat să fie singurul român de acolo, mă face să cred că a dat petrecerea de adio.Este păcat că domnul Iohannis nu a reuşit să se ridice la înălţimea momentului şi a preferat să rămână un politician mărunt care să-şi critice ţara, poporul şi guvernul în faţa oficialilor străini. Înţeleg acum, după ce am auzit declaraţia domnului Juncker, de la cine învaţă domnul Iohannis tehnica de a divide: 'Am ales Sibiul pentru că el reprezintă Europa Centrală şi Europa Occidentală' - spune domnul Juncker. Dar dânsul nu e român şi nu are cum să ştie că la fel de europene şi occidentale sunt şi Clujul sau Timişoara, Craiova, Iaşiul sau Constanţa. Ca să nu mai vorbim de Bucureşti! Dar domnul Iohannis ştie acest lucru şi, dacă ar fi ales să fie preşedintele tuturor românilor şi nu doar al celor care îl plac, ar fi trebuit să-i spună asta domnului Juncker.AGERPRES: Aţi făcut apel ca, pentru ziua Summitului, disputele interne să fie fie abandonate. Cum comentaţi afirmaţiile de la Sibiu ale preşedintelui Iohannis, potrivit cărora întârzierea primirii României în spaţiul Schengen ar fi generată de atitudinea "unor politicieni români care atacă Justiţia şi instituţiile europene"?Călin Popescu-Tăriceanu: Mai ţineţi minte câte speranţe şi-au făcut românii când au ales un neamţ ca preşedinte? Toţi ne gândeam: 'Să vezi acum ce bine o să fie!'; 'Omul se cunoaşte cu Merkel, se cunoaşte cu ăia de la BMW sau Mercedes'; 'Să vezi ce investiţii o să aducă în România. Să vezi ce respectaţi o să fim". Nimeni din România nu poate spune, după cinci ani de mandat Iohannis, că românii au profitat cu ceva de prieteniile domnului Iohannis. Poate doar domnul Iohannis. Aşa că, după cinci ani de mandat eşuat, trebuie să găsească pe cineva pe care să dea vina. Nu criticăm Uniunea Europeană, ci lideri vremelnici care au pierdut busola. Nu criticăm Uniunea, ci criticăm lipsa de democraţie şi influenţa exagerată a birocraţiei de la Bruxelles. Nu criticăm justiţia, ci criticăm abuzurile din justiţie. Dacă preţul intrării în Schengen este închiderea ochilor la abuzurile din justiţie, la abandonarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în mâinile statului paralel, cred că e un preţ pe care nu îl putem plăti.AGERPRES: Candidatul PPE la preşedinţia Comisiei Europene, Manfred Weber, a declarat la Sibiu că PSD şi ALDE nu joacă niciun rol în familiile europene din care fac parte, cele două partide din România fiind "excluse" de la masa deciziilor. Sunteţi de acord cu Weber?Călin Popescu-Tăriceanu: Candidatul de la PPE e şi el în campanie electorală! Spune şi el ce crede că îi poate ajuta pe aliaţii de la Bucureşti. În ceea ce priveşte ALDE, situaţia este complet invers. Familia noastră politică pare că o ia în altă direcţie şi ar vrea să se verse într-o structură mai mare. Noi rămânem liberali şi continuăm să luptăm pentru o componentă liberală în PE.AGERPRES: Cum apreciaţi primele patru luni ale preşedinţiei române a Consiliului UE?Călin Popescu-Tăriceanu: Sunt un motiv de mândrie, cu siguranţă. Toată lumea s-a mobilizat, cum ştim că ne mobilizăm noi, românii, la nevoie, şi văd că rezultatele sunt pe măsura eforturilor. Asta în ciuda scepticismului anunţat de domnul Iohannis şi prietenii dumnealui. România a închis un număr record de dosare faţă de celelalte state. Din datele de la Guvern am văzut că nu mai puţin de 90 de dosare de negociere au fost închise în primele o sută de zile de când deţinem Preşedinţia Consiliului Uniunii. Dacă am fi reuşit o colaborare mai strânsă cu Administraţia Prezidenţială, probabil că am fi putut face şi mai mult. Cu domnul Iohannis, care nu face decât să pună beţe în roate, e complicat să facem lucruri împreună, aşa cum ar fi normal.AGERPRES: Ce scor îşi propune ALDE la europarlamentare? Ce le propun candidaţii ALDE alegătorilor, astfel încât să fie aleşi pentru a-i reprezenta pe români în PE?Călin Popescu-Tăriceanu: Ne propunem cel puţin patru parlamentari. Avem candidaţi cu experienţă politică şi administrativă, oameni competenţi pe domeniile lor, foşti miniştri, care se vor zbate să obţină cât mai multe pentru ţară. Candidaţii noştri propun teme legate de viitorul Uniunii Europene, de cel al României şi al românilor. Noi nu vrem Europa cu mai multe viteze, pentru că Uniunea s-a construit pe principiul 'Toţi pentru unul, unul pentru toţi' şi aşa trebuie să rămână. Vrem drepturi egale pentru toţi cetăţenii Uniunii, indiferent din ce ţară sunt. Subvenţii pentru fermierii români egale cu cei ai colegilor lor din alte ţări UE. Vrem să producem o politică comună în Uniune cu privire la preţurile medicamentelor şi ale echipamentelor medicale.Noi credem că dacă UE negociază cu marii producători, preţurile medicamentelor vor scădea semnificativ. Trebuie să înceteze de urgenţă dublul standard la calitatea produselor. Dacă iau o aspirină în România, vreau să fiu sigur că e la fel de bună ca aia din Germania. Dacă iau detergent pentru acasă, vreau să fiu sigur că spală la fel de bine ca cel din Olanda. Vrem egalitate pentru români oriunde unde ar trăi, muncii sau studia. În privinţa studiilor, vrem extinderea Programului ERASMUS. Văd că actuala Comisie Europeană nu este prea optimistă cu privire la acest program educaţional, dar greşeşte. ERASMUS este un instrument fenomenal de eficient pentru studenţii şi profesorii din întreaga Europa şi el trebuie să continue.Pentru că suntem cei mai optimişti europeni şi trebuie să fim trataţi corect de liderii UE, aşteptăm să primim tot atât cât oferă România. În concluzie, avem teme clare, care să acopere buna funcţionare atât a UE, cât şi o reprezentare corectă a României.AGERPRES: Faptul ca Daniel Barbu, al doilea candidat pe lista ALDE la europarlamentare, a intrat în atenţia DNA în prag de companie, pentru unele aspecte ale activităţii sale ca fost preşedinte AEP, va influenţa şansele partidului în aceste alegeri?Călin Popescu-Tăriceanu: Am încredere în Daniel Barbu şi ştiu că nu a încălcat legea penală. Am însă mari semne de întrebare cu privire la deschiderea dosarului în campanie electorală, după ce Daniel Barbu a anunţat că este pe lista candidaţilor ALDE. Dacă aveau dovezi clare, suspiciuni rezonabile cum zic ei, de ce nu l-au deschis înainte? Sper ca Daniel Barbu să nu fie nevoit sa treacă, aşa cum am trecut eu, prin 4 ani de instanţe ca să-şi dovedească nevinovăţia. Pentru că deşi până la urmă e o victorie, este, totuşi, o victorie amară.AGERPRES: Aţi declarat de multe ori că ALDE nu e de acord cu organizarea simultană a referendumului pe Justiţie şi a alegerilor pentru PE. Ce le recomandaţi simpatizanţilor ALDE pentru acest referendum?Călin Popescu-Tăriceanu: Haideţi să nu fim ipocriţi! Acest referendum are un singur scop - să-i servească electoral domnului Iohannis. Când avem alegeri pentru PE doar o dată la cinci ani, când avem atâtea teme chiar importante, de ce vrem să parazităm aceste alegeri cu un referendum? Domnul Iohannis chiar ne ia de proşti? În plus, dacă tot iubeşte aşa de mult recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale Comisiei Europene, ar trebui să ştie că cele două s-au pronunţat împotriva unor asemenea manevre care să deturneze atenţia de la temele europene.În al doilea rând, dacă tot îl faci împotriva oricărei logici şi recomandări, nu eşti în stare să produci nişte întrebări de Doamne-ajută? Cred în combaterea corupţiei, în mod legal - respectând drepturile şi libertăţile cetăţeanului, fără abuzuri şi direcţii politice şi haideţi să nu facem din asta un instrument politic de campanie pentru preşedinte. Pe scurt, este o diversiune la care nu vreau să particip.AGERPRES: Situaţia dumneavoastră juridică ar putea fi rezumată prin: achitare în dosarul referitor la mărturia mincinoasă şi amânare sine die în Comisia juridica a Senatului pentru dosarul în care sunteţi acuzat de luare de mită. Poate fi considerată această amânare o constrângere din partea PSD prin care dumneavoastră să acţionaţi în Coaliţie doar în sensul dorit de social democraţi?Călin Popescu-Tăriceanu: M-au supravegheat opt ani, din 2008 până în 2016, audio, video şi mai ştiu eu ce filaje, au cheltuit milioane de euro din bani publici sperând să găsească ceva în cariera mea. Nici El Chapo nu a primit atâta atenţie. După opt ani au venit cu un dosar politic care le-a fost spulberat de ÎCCJ prin două sentinţe. Despre ce procurori vorbim? Despre ce dosare vorbim?Referitor la dosarul din Senat, eu nu am nicio problemă să mă prezint când colegii decid să pună pe ordinea de zi, chiar mă deranjează că se întârzie. Acest dosar este varianta de rezervă pe care procurorii au pregătit-o după prima achitare din primul dosar. O să trec şi peste asta şi probabil că o să vină cu varianta C, apoi D, apoi... doar DNA-ul ştie! Înţeleg că au o misiunea de a curăţa terenul pentru al doilea mandat al domnului Iohannis! Ei, băieţi, v-aţi găsit beleaua cu mine! Nu este nicio constrângere, nu este niciun şantaj, nici de la PSD sau de la vreun alt partid. Coaliţia funcţionează bine, deşi teoriile că ne rupem sau ne certăm au apărut încă de a doua zi după ce am făcut coaliţia şi am anunţat-o public.AGERPRES: Aţi precizat că sunteţi pregătit să intraţi în cursa pentru Cotroceni şi că o decizie în acest sens o veţi lua în Coaliţie, după alegerile europarlamentare, în funcţie de rezultatele unor sondaje de opinie. Ce spun sondajele?Călin Popescu-Tăriceanu: Cred că vă referiţi la ultimul sondaj în care sunt la egalitate cu domnul Iohannis. Sondajul arată bine pentru mine, dar adevăratul sondaj este votul oamenilor! Mai avem până la alegerile prezidenţiale, vom decide în Coaliţie, după alegerile pentru Parlamentul European. Avem însă portretul robot pentru candidat: total opus actualului preşedinte.Ne trebuie un preşedinte care să unească, nu unul care să dezbine, cum a făcut domnul Iohannis. Pentru că nu se poate să împărţim ţara în tabere, în 'noi' şi 'voi', în cei care votează cu domnul Iohannis sau împotriva lui. Dacă vrea să vadă asta, să facă un sondaj de opinie şi să nu ne cheltuim zeci de milioane de lei pentru curiozităţile dânsului.