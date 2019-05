Electrician, prins când filma o adolescentă pe ascuns în timp ce lucra în casa părinţilor ei

16:30

”După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicaţii, pentru că acolo nimeni nu înţelegea cine e dl Mazăre, de ce a venit în ţara noastră, etc. I-am explicat toată situaţia iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE şi că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e...