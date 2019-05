Top zece cele mai bune aeroporturi din 2019 - VIDEO

10:10

Cele mai puternice 100 de femei din business: Sonia Năstase, business executive officer { Nestlé Nespresso România } Autor: Bogdan Angheluţă Postat la 10 mai 2019 2 afişări • Şi-a început cariera în cadrul World Trade Centre Bucureşti în 1996, în domeniul organizării de evenimente şi târguri internaţionale. • • A ocupat funcţia de director general al Howard Johnson, fiind prima femeie, dar şi primul român care venea la conducerea unui hotel de cinci stele din Capitală.• „Do not take no for an...