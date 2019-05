Băsescu: Fără cvorum la referendum, imaginaţi-vă câtă legitimitate vor considera unii că au să facă zob legile justiţiei

18:10

Râmnicu Vâlcea, 10 mai /Agerpres / - Preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Râmnicu Vâlcea, că obiectivul partidului pentru alegerile europarlamentare din această lună este "să se descurce onorabil", astfel încât formaţiunea să poată să obţină peste 10 la sută la alegerile locale şi parlamentare de anul viitor."Noi suntem militari, chiar proiectul e uşor militarizat în sensul bun al cuvântului, şi nu ne place să ne jucăm. Anul viitor, sunt convins că pe o organizare ireproşabilă - omul sfinţeşte locul întotdeauna - o să ajungem unde am fost, adică la peste 10 la sută la locale şi la generale", a precizat Oprea.Liderul UNPR a mai afirmat că formaţiunea pe care o conduce este în prezent în plin proces de reorganizare, însă crede într-un rezultat bun la europarlamentare, mizând pe Ilie Năstase şi Anghel Iordănescu, primii doi candidaţi ai partidului pentru Parlamentul European."Noi suntem într-un proces de reconstrucţie a partidului. În 2015, de exemplu, UNPR-ul avea peste 500.000 de membrii de partid, avea 12 la sută în sondaje, chiar eu aveam 32 la sută, numai că ne-am prăbuşit odată cu demisia domnului Victor Ponta din funcţia de prim-ministru. Eu l-am sfătuit să nu-şi dea demisia atunci, dar şi-a dat-o. Mi-am dat şi eu demisia odată cu el pentru că aşa mi s-a părut corect. Mi-am dat demisia şi de la partid şi mi-am dat demisia şi din Senat fiindcă am fost trimis în judecată pentru un accident la care nici măcar nu am luat parte. (...) Am plecat doi ani de la partid. M-au chemat colegii înapoi. Am venit şi am început un proces de reconstrucţie. Deci, de la indicatorul 500.000, am început de la minus. Îl reconstruim... Avem doi vectori de imagine buni - pe domnul general Ilie Năstase şi pe Anghel Iordănescu. (...) Spre deosebire de alte partide, care au făcut nişte transferuri de marcă acum, înainte de alegerile europarlamentare, cei doi generali colegi sunt foşti senatori UNPR', a mai spus Oprea.Anghel Iordănescu, prezent alături de Gabriel Oprea la Râmnicu Vâlcea, a declarat că România are nevoie de oameni patrioţi în Parlamentul European, care să poată să aducă fonduri europene în ţară."Cred că România merită să fie reprezentată la Bruxelles cu demnitate şi onoare. Cred că România are nevoie în Parlamentul European de oameni patrioţi, de oameni care doresc să ajute România. Şi domnul Ilie Năstase, şi eu am reprezentat România la cel mai înalt nivel. E adevărat că în alte domenii de activitate, în domeniile noastre - el în tenis, eu în fotbal, dar sunt convins că dacă vom merge acolo, şi asta va depinde de electorat, ne vom bate pentru România aşa cum ne-am bătut în competiţiile la care noi am participat. România are nevoie de fondurile europene, România are nevoie să aducă acasă banii europeni pentru că sunt domenii unde avem nevoie de aceşti bani. Fie că este vorba de sănătate, de educaţie, de agricultură, de mediu, asta trebuie să facem. Şi dacă electoratul va decide să mergem acolo, vă pot asigura că vom face tot ce ne stă în putinţă să convingem ca să putem aduce bani. Ne ducem acolo să reprezentăm România, nu UNPR-ul", a precizat Anghel Iordănescu.Gabriel Oprea şi Anghel Iordănescu s-au aflat vineri la Râmnicu Vâlcea pentru a participa la şedinţa de lucru a organizaţiei judeţene a partidului, dar şi pentru prezentarea candidaţilor şi a programului electoral pentru alegerile europarlamentare. AGERPRES/ (AS - autor: Ramona Dincă, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)