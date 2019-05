Lidia Buble o ”comite” din nou. Cu fundulețul la vedere, vedeta a încins Instagramul

12:30

FC Botoșani va primi astăzi de la ora 18:00 pe teren propriu în meciul care va deschide runda a IX-a din play-off-ul/ play-out-ul Ligii 1 vizita formației FC Voluntari. Cu un avans de doar cinci puncte față de locul de baraj pe care se află Dunărea Călărași, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu nu-și permite luxul […] The post Duel pe viață și pe moarte în Moldova pentru puncte! appeared first on Cancan.ro.