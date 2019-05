Dam Negru, reacție uluitoare după rezultatele din cupele europene! Spune că totul e un ”blat”: ”Sunt regizate!”

13:40

Actorul de comedie şi cântăreţul britanic Freddie Starr a fost descoperit mort, în locuinţa sa din Mijas, Costa del Sol, Spania. Se pare că, actorul a fost victima unui infarct. Actorul, care avea 76 de ani, a fost descoperit mort de persoana care se ocupa de îngrijirea sa, în apartamentul său din Costa del Sol, […]