europarlamentare2019/Ponta: În niciun caz n-aş vota un guvern Ludovic Orban, e ca şi când sari din lac în puţ

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri că MAE român, prin Ambasada de la Roma, a informat încă de anul trecut autorităţile din Madagascar că Radu Mazăre este urmărit internaţional şi a cerut informaţii suplimentare despre situaţia acestuia.El a comentat, într-o intervenţie la Antena 3, o afirmaţie a consulului onorific în Madagascar, Serge Rameu, din care reieşea că MAE nu ar fi răspuns solicitării sale privind eliberarea unui document în vederea arestării lui Radu Mazăre în ţara respectivă."Consulul onorific nu are competenţe pentru a menţine relaţii cu ţara respectivă, decât promovarea contactelor umane, a dezvoltării relaţiilor comerciale şi altele. Într-adevăr, într-o audienţă la MAE, a exprimat o idee, nu ştiu dacă a fost personală, (...) că ar fi interesat să coopereze pe această temă în februarie 2018. La momentul respectiv, am făcut o adresă către Inspectoratul General al Poliţiei, în care am rugat să ne dea o copie a mandatului respectiv, care a fost transmisă foarte rapid. Am dat instrucţiuni pe data de 27 februarie 2018 la Ambasada din Italia, în care am informat pe ambasador că-i trimitem în anexă documentul primit de la Biroul Naţional Interpol cu privire la cetăţeanul român Radu Mazăre, care fusese dat în urmărire internaţională şi în legătură cu care se considera că existau informaţii că ar dori să obţină un permis de şedere pe teritoriul Republicii Madagascar. Documentul respectiv a fost înaintat ambasadei noastre de la Roma şi transmis apoi către partea malgaşă, potrivit procedurilor Biroului Naţional Interpol, cu scopul de a bloca obţinerea permisului de şedere în Madagascar de către persoana care era urmărită internaţional", a afirmat Teodor Meleşcanu.Fiind întrebat de ce Radu Mazăre a fost arestat abia acum în Madagascar, ministrul de Externe a spus: "Asta este o chestiune care ţine exclusiv de sistemul judiciar malgaş şi nimic altceva".El a precizat că la momentul notificării autorităţilor din Madagascar, MAE român, prin Ambasada de la Roma, a cerut şi informaţii suplimentare despre Mazăre."De asemenea, am cerut şi informaţii suplimentare de la autorităţile malgaşe în legătură cu această problemă, a fost şi o notă verbală transmisă în acest sens de către Ambasada noastră la Roma către Ambasada Republicii Madagascar. (...) Vreau să vă spun că, într-adevăr, această sesizare pe care a făcut-o consulul onorific se referă la cu totul altceva, la mandatul de arestare, şi nu la procedură de extrădare a domnului Radu Mazăre", a mai spus Meleşcanu.Potrivit ministrului, au fost discuţii cu partea malgaşă despre cooperarea judiciară în materie penală."Noi am solicitat şi instrucţiuni suplimentare înainte de condamnare (condamnarea definitivă a lui Mazăre - n.r.) şi cu acea ocazie am solicitat părţii malgaşe prevederi referitoare la cooperarea judiciară în materie penală, cu care ocazie s-a menţionat că în Madagascar nu există noţiunea de azil politic, în timp ce extrădarea se poate realiza prin simplu ordin administrativ. În acest context, s-a sugerat părţii române să solicite pe cale electronică informaţiile concrete care interesează cu privire la cadrul existent. Aceasta este, de fapt, strict preliminar, informaţii despre legislaţia internă din Madagascar referitoare la cooperarea judiciară. Ultimul demers - nu am toate hârtiile la mine - este, probabil, din martie 2018", a completat el.Meleşcanu a confirmat, întrebat în acest sens, că Ministerul Justiţiei ar fi trebuit să intervină după momentul condamnării definitive a lui Radu Mazăre. "Din momentul în care a existat o condamnare, s-au făcut de către Ministerul Justiţiei aceste acte de extrădare", a conchis ministrul de Externe. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)