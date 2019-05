Și-a schimbat sexul la 19 ani, iar acum… Darius este și în acte studenta Daria: ”Am devenit ceea ce simt că trebuia să fiu dintotdeauna! Acum sunt împlinită…”

15:20

Începând cu 11 mai vor intra în vigoare noile reguli privind ieșirea la pensie a femeilor. Legea nr. 93/2019 a fost, deja, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354. Astfel, femeile pot opta să muncească până la vârsta de 65 de ani, cu continuarea contractului de muncă. Acestea trebuie, însă, să-și dea acordul în […] The post Noi reguli cu privire la pensionarea femeilor. Când intră totul în vigoare appeared first on Cancan.ro.