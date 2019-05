Ucraina: Noul preşedinte Volodimir Zelenski presează Parlamentul pentru a-şi prelua oficial funcţia

21:50

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o la Vaslui, că Guvernul României este cel care trebuie să discute despre problema aderării ţării noastre la Spaţiul Schengen.Întrebat dacă la Summitul de la Sibiu s-a discutat despre acest subiect, Orban a spus că despre Schengen trebuie să discute Guvernul României şi a acuzat faptul că ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu a deschis discuţii pe tema Schengen la nicio reuniune a JAI, pe Interne."Despre Schengen trebuie să vorbească Guvernul României, care la nicio reuniune a JAI, pe Interne, la care participă Carmen Dan, nu a deschis subiectul Schengen. Este obligaţia Guvernului de a pune pe masă şi de a solicita primirea României în Schengen. Cu toate astea, vă repet, Guvernul PSD-ALDE, prin Carmen Dan, la nicio reuniune JAI, cât a deţinut Preşedinţia Consiliului Uniunii, deci şi a JAI-ului, nu a pus problema pe tapet, deşi noi am solicitat acest lucru în mod repetat. De altfel, PPE a iniţiat o rezoluţie la solicitarea noastră în Parlamentul European, tocmai prin care Parlamentul European s-a pronunţat pentru susţinerea integrării României în spaţiul Schengen. Nici măcar când Parlamentul European a adoptat rezoluţia, Guvernul PSD-ALDE nu a pus pe ordinea de zi şi nu a făcut niciun demers concret pentru a obţine integrarea României în Schengen. Ca atare, dacă vreţi să vorbim despre Schengen, singurul vinovat pentru faptul că România astăzi nu este membru în Schengen este PSD şi cu Guvernul pe care îl conduce", a declarat Ludovic Orban.Referitor la negocierile pe care PNL le-ar fi putut purta pe acest subiect atunci când s-a aflat la guvernare, preşedintele liberal a spus că din momentul îndeplinirii condiţiilor tehnice, partidul său nu s-a mai aflat la putere."Din momentul îndeplinirii condiţiilor tehnice, la putere a venit Guvernul Ponta iar din 2012 până astăzi a fost la putere PSD, cu o foarte mică pauză a unui guvern tehnocrat, care a fost sprijinit şi de PSD. Pentru că, de obicei, propaganda PSD pune Guvernul Cioloş în spinarea noastră, dar uită că, de fapt, au sprijinit acest guvern şi mai mult decât atât, vă readuc aminte că mâna dreaptă a lui Cioloş a fost Vasile Dâncu, un exponent de bază al PSD-ului iar PNL nu a avut niciun ministru, nu a avut niciun secretar de stat, nu a avut niciun reprezentant în prima linie şi în a doua linie", a subliniat Ludovic Orban.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook că preşedintele Klaus Iohannis "s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen"."Iohannis s-a spălat pe mâini! Încă o dată! Azi am văzut toţi cum domnul preşedinte s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen, apreciind că discuţiile tehnice nu sunt de nivelul dânsului şi că subiectul trebuie abordat în formatul miniştrilor de interne. Aderarea la Spaţiul Schengen nu este doar un obiectiv al Ministerului Afacerilor Interne sau al Guvernului, ci un obiectiv naţional. Pentru asta, toate forţele politice, indiferent de culoare sau doctrină, ar trebui să lucreze împreună", a afirmat Dan.Carmen Dan a afirmat că, "pentru prima dată după ani buni", discuţiile despre funcţionarea şi extinderea spaţiului Schengen au fost reluate. "S-a întâmplat asta la iniţiativa noastră, în cadrul Consiliului Informal JAI de la Bucureşti. Şi feed-backul a fost pozitiv", a declarat Dan.Ea a menţionat că s-au purtat discuţii cu omologii din state membre Schengen şi că MAI face în prezent eforturi pentru ca pe agenda Consiliului JAI din iunie să fie inclusă discuţia despre aderarea României şi Bulgariei.Ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, dar şi intrarea României în spaţiul Schengen sunt lucruri solicitate în mod constant, la Bruxelles, încă din prima lună de mandat, a declarat miercuri, la Sibiu, preşedintele Klaus Iohannis.Întrebat cum comentează faptul că premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat să ceară liderilor europeni accelerarea aderării ţării noastre la spaţiul Schengen, dar şi ridicarea MCV-ului, Iohannis a răspuns: "Da, aceste lucruri le-am cerut şi le cer constant, încă din prima luna de mandat. Ştiţi că, în ianuarie 2015, am fost la Bruxelles şi am solicitat aceste lucruri. De atunci le solicit în continuare, însă, vedeţi, eu nu sunt singur aici. Din păcate, avem un Guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit în ani şi ani de muncă. Dacă ar fi fost oameni serioşi, dacă ar fi fost pesediştii hotărâţi să lucreze pentru România, eu vă garantez că la momentul acesta despre MCV nu se mai vorbea şi am fi avut o şansă mare să intrăm în Schengen. Oricum, eu pun problema constant, dar, ca să vorbim foarte tehnic, nu în formatul Consiliului European se discută despre Schengen, ci în formatul miniştrilor de Interne".Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Arad, că "decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen", ea adăugând că în urma summitului de la Sibiu ar trebui să fie luate decizii în care să se regăsească şi România."Este important pentru ţara noastră summitul de la Sibiu, fiecare ţară care deţine preşedinţia rotativă are un summit informal. Important este ca la acest summit să fie luate decizii în care să se regăsească şi România. De aceea am solicitat domnului preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) ca în discuţiile pe care le are cu lideri europeni să vorbească despre Schengen, pentru că ştim că este vorba doar de o decizie politică, îndeplinim condiţiile tehnice pentru aderare la Schengen încă din 2011, lucru de altfel confirmat şi de Comisia Europeană. Dar decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen. I-am solicitat domnului preşedinte să profite de acest summit, să vorbească cu liderii europeni, pentru că suntem în România, şi să aducem, în urma acestui summit, şi ceva care este de interes pentru ţara noastră şi pentru români", a spus Dăncilă. AGERPRES /(A, AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)