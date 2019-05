Vești de ULTIMĂ ORĂ despre RATINGUL României

09:10

București, 9 mai 2019. Numărul de perechi de încălțăminte vândute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiîn2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. După doisprezece ani în România ne focusăm în continuarepe creștere și ne orientăm în mod consecvent spre necesitățile clienților noștri“, declară Daniel Popa, directorul general DEICHMANN România.Rețeaua de magazine DEICHMANN a fost extinsă cu nouă magazine în 2018, ajungând la 96 de unități în România la sfârșitul anului. Din anul 2016 compania oferă produsele sale și prin intermediul magazinului online. DEICHMANN va investi și în acest an în rețeaua de magazineprin modernizarea a9 magazine și deschiderea aîncă 9 locaţii noi.„Piața din România continuă să crească”, spune Popa. „Suntem deosebit de mulțumiți de faptul că am reușit să creăm noi locuri de muncă prin investițiile noastre în magazinele deschise. În plus, am reușit să ne extindem și mai mult poziția de lider de piață în comerțul românesc de încălțăminte, poziție pe care o deținem de șase ani”, a continuat el. Numărul angajaților din cadrul DEICHMANN Romania,atât din sediul central cât și din magazine, a ajuns la 725 (2017: 652). Grupul DEICHMANN anunță creșterea cifrei de afaceri şi planuri de extindere record chiar dacă industria de modă traversează un context dificil.DEICHMANN România este o filială a DEICHMANN SE, lider de piață în comerțul german și european de încălțăminte. În exercițiul financiar 2018, compania a realizat vânzări brute de 5,8 miliarde de euro (5 miliarde de euro net) în 25 de țări europene și în SUA, însemnând un plus de venituri de 2%. În 2018, 178 milioane de perechi de pantofi au fost vândute în întreaga lume - cu aproape 1% mai mult decât în anul precedent iar 60% din venituri sunt obținute în afara Germaniei. La finalul anului 2018, grupul avea 4.053 magazine (2017: 3.989), 40 de magazine online (2017: 36) și 40.698 angajați (2017: 39.564).„Anul 2018 a fost foarte dificil pentru comerțul în domeniul modei din Europa. În special vremea caldă persistentă a afectat negativ evoluția”, spune Heinrich Deichmann, președinte al Consiliului de administrație al DEICHMANN SE.Anul trecut a fost o provocare şi pentru grupul DEICHMANN. Pe lângă capriciile vremii, compania s-a confruntat şi cu o concurență sporită din partea comercianților online și a companiilor de modă cu sortimente de pantofi. „În aceste condiții, am reușit să menținem grupul de companii stabil și să obținem o creștere economică contrară tendinței pieței”, adaugă Deichmann. Investiții la un nivel record: Extindere în China și Peninsula Arabică Investițiile planificate pentru întregul grup de companii pentru anul 2019 se ridică la un nivel record de 285 milioane de euro. Acestea se vor derula atât în modernizarea rețelei de magazine și deschiderea de noi magazine în sectorul staționar, cât și în internaționalizare și digitalizare.Grupul de companii începe un nou capitol în Orientul Mijlociu prin deschiderea în vara acestui ana primului magazin DEICHMANN din Dubai, cu un partener de franciză, grupul AZADEA. În prima jumătate a anului 2019 compania se va lansa și în China unde va oferi online o gamă largă de produse prin intermediul platformei T-Mall Global. La începutul lunii aprilie, DEICHMANN a deschis primul magazin în Letonia iarpentru anul în curs esteplanificată intrarea pe piațadin Estonia. Formatul MyShoes, care este prezent acum în Germania, Austria și Elveția, este internaționalizat în continuare, fiind deschise primele magazine în Polonia.Creștere în SUAGrupul DEICHMANN a preluat „KicksUSA” în Statele Unite, companie care a fost înființată în anul 2002la Philadelphia şi care operează în prezent 64 de magazine pe coasta de Est, în principal la Philadelphia, New York, New Jersey, precum şi un magazin online. În viitor, magazinelebrandului vor fi operate sub marca SNIPES careface parte din Grupul DEICHMANN din 2011 și se extinde de atunci în mod continuu. DEICHMANN SE cu sediul în Essen (Germania) a fost înființată în anul 1913 și se află 100% în proprietatea familiei fondatoare. Grupul de companii este lider de piață în comerțul cu amănuntul de încălțăminte, pe plan european. Grupul are peste 40.000 de angajați în întreaga lume și operează peste 4.000 de magazine și 40 de magazine online. Sub numele DEICHMANN sunt operate filiale în Germania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Italia, Croația, Letonia, Lituania, Austria, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Suedia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Cehia, Turcia și Ungaria. În plus, grupul este reprezentat în Elveția (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), în Olanda și Belgia (vanHaren), în SUA (Rack Room Shoes/Off Broadway). În Germania, Roland SE aparține de asemenea grupului de companii. Cu MyShoes SE compania este reprezentată în Germania, Austria și Elveția, precum și în Polonia. De companie aparține și grupul SNIPES cu filiale în Germania, Austria, Elveția, Franța, Olanda, Belgia, Spania, Portugalia și Italia. Pentru anul 2019 este, de asemenea, planificată intrarea pe piață în Estonia a conceptului DEICHMANN. În Dubai, magazinele DEICHMANN vor fi deschise cu un partener de franciză. În plus, compania va oferi o gamă largă de produse în China prin platforma online T-Mall Global.