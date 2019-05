Galaţi: Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă, la mitingul PSD

08:20

În fiecare an, în cea de-a doua sâmbătă din lunile mai şi octombrie, respectiv la 11 mai 2019 şi la 12 octombrie 2019, se sărbătoreşte Ziua mondială a păsărilor migratoare. Aceasta a fost instituită pentru a creşte gradul de conştientizare a nevoii de protejare a păsărilor migratoare şi a habitatelor acestora. Campaniile se desfăşoară la nivel global şi subliniază pericolele care ameninţă păsările migratoare, importanţa ecologică a acestora şi nevoia de cooperare internaţională pentru coordonarea eforturilor de protejare a acestora, conform www.worldmigratorybirdday.org.Iniţiativa instituirii Zilei mondiale a păsărilor migratoare a apărut în 2006, din partea Secretariatului Acordului pentru Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA), în colaborare cu Secretariatul Convenţiei pentru Conservarea Speciilor Migratoare de Animale Sălbatice (CMS), mai notează sursa citată.Ideea de a institui o zi dedicată păsărilor migratoare a apărut în Statele Unite ale Americii în 1993, când Serviciul Statelor Unite pentru Pescuit şi Viaţă Sălbatică, Centrul Smitshonian pentru Păsări Migratoare şi Laboratorul de Ornitologie Cornell au iniţiat celebrarea Zilei internaţionale a păsărilor migratoare, prin organizarea de festivaluri şi programe educative pe întreg continentul american.Prima sărbătorire a Zilei mondiale a păsărilor migratoare a avut loc pe 8-9 aprilie 2006, în rezervaţia "Ole Ari Nyiro" din Laikipia, Kenya. La evenimentul principal al lansării, WINGS, au participat personalităţi internaţionale, artişti, oameni de afaceri şi experţi în protejarea naturii.La 26 octombrie 2016, în cadrul evenimentului CMS COP12 de la Manila, EFTA (Enviroment For the Americas), CMS şi AEWA au anunţat iniţiativa unui parteneriat pentru creşterea conştientizării situaţiei păsărilor migratoare din lume. Noul parteneriat uneşte Ziua internaţională a păsărilor migratoare şi Ziua mondială a păsărilor migratoare, în încercarea de a întări conştientizarea şi aprecierea păsărilor migratoare la nivel global şi pentru a sublinia nevoia urgentă de protejare a acestora. Din 2018, campaniile folosesc numele unic de "Ziua mondială a păsărilor migratoare" şi sunt organizate de două ori pe an, în mai şi în octombrie, conform sursei citate. Sursa foto: (C) www.worldmigratorybirdday.orgAnul acesta, tema Zilei mondiale a păsărilor migratoare este "Protejaţi păsările! Să găsim soluţia la poluarea cu deşeurile din plastic!", notează site-ul oficial al Ministerului Mediului, www.mmediu.gov.ro. Problema globală reprezentată de acumularea deşeurilor din material plastic în oceane, mări, pe plaje, în lacuri şi râuri ameninţă fauna sălbatică. Deşeul de plastic se descompune în 20-500 de ani şi, anual, aproximativ un milion de păsări marine mor din cauza ingerării unor obiecte din plastic.Cu ocazia Zilei mondiale a păsărilor migratoare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate precum şi administraţiile parcurilor naţionale şi naturale organizează activităţi de informare publică privind protejarea păsărilor migratoare, acţiuni de bird-watching, ecologizare, expoziţii sau distribuire de materiale informative. România a aderat la CMS prin Legea nr. 13/1998 şi a ratificat AEWA prin Legea nr. 89/2000, conform site-ului citat anterior. AGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Roxana Mihordescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (C) www.worldmigratorybirdday.org