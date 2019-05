Un asistent medical este suspectat că a ucis 300 de pacienţi. Deocamdată a admis câteva zeci de crime

11:30

„De prea multe ori în PE am fost trist, m-am simţit umilit, aşa cum v-aţi simţit şi voi, când Cristian Preda şi Monica Macovei vorbeau rău de România. Spuneau numai minciuni. Ei au fost cei care s-au opus când era vorba de dublul standard. Ei nu s-au opus să luaţi produse alimentare, farmaceutice de proastă calitate şi mai ales au vrut să fie dublu standard în justiţie. Am fost trist când am văzut Summitul de la Sibiu şi am văzut lipsa de respect faţă de o problemă cu care se confruntă 5 milioan...