Irina Begu s-a calificat în turul doi al turneului de la Roma

Daria Bulzan este cea mai tânără transsexuală din România. Născută în Cluj, la 17 ani a fost diagnosticată cu "disforie de gen". A decis atunci să își schimbe complet viața. (Avantajele oferite de un studio de videochat) Doar cu mama sa alături și cu o bocceluță plină de vise, Daria a pornit spre Thailanda pentru […]