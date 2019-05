Tenis: Federer şi-a confirmat participarea la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma

16:30

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, că amânarea deciziei de aderare a României la spaţiul Schengen a fost determinată de preluarea puterii de către Partidul Social Democrat (PSD).El a declarat, la Iaşi, cu prilejul lansării cărţii "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", că România a fost foarte aproape de a intra în Schengen, însă câştigarea alegerilor de către PSD, urmată de demersurile de modificare a legilor justiţiei, a blocat procesul de aderare."Am fost, uite, atât de aproape, atât de aproape, vă jur, să intrăm în Schengen, dar au fost aleşi PSD-iştii şi au început să facă praf justiţia şi atunci toată discuţia s-a oprit. Deci ... din cauza PSD nu suntem astăzi în Schengen şi vă spun asta cu toată răspunderea, pentru că ştiu ce vorbesc. Dacă am fi continuat consolidarea statului de drept, lupta anti-corupţie, care este urâtă, fiindcă răscoleşte toată mizeria din politică, astăzi am fi fost în Spaţiul Schengen şi astăzi nu am mai fi discutat despre MCV, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, şi vă spun asta cu toată răspunderea. Nu din cauza voastră sau a francezilor, sau a olandezilor nu suntem în Schengen. ... din cauza PSD", a afirmat Iohannis.Preşedintele a menţionat că nu vrea nimeni să se conexeze cu o ţară în care corupţia nu este sub control."Discuţia despre Schengen este veche şi faptul că noi nu am intrat în spaţiul Schengen se motivează în două feluri: o motivaţie este legată de felul cum ne comportăm noi, este vorba de spaţiul statului de drept şi al corupţiei. Nu vrea nimeni să se conexeze cu sistemele lui sensibile cu o ţară în care corupţia nu este sub control. Noi luptăm împotriva corupţiei, dar mai avem un pic de lucru atâta vreme cât ăia stau în vârful statului, ştiţi despre cine vorbesc. Asta ţine de noi şi ne-o spun unii în faţă. Degeaba ne supărăm. Ne-au spus-o: 'rezolvaţi-vă statul de drept şi mâine sunteţi în Schengen'. Ok, hai la treabă. A doua explicaţie nu ţine de noi. Este vorba de migraţie, migraţia necontrolată. Nu au încredere că ştim să gestionăm fluxul migraţional şi aici trebuie să spun că se înşeală. Noi ştim să gestionăm, l-am gestionat şi l-am gestionat foarte bine. Deci, acest argument extern de fapt nu ţine. Asta le-am tot repetat şi le-am tot spus. Credeţi-mă, am discutat de sute de ori cu toţi liderii europeni", a mai spus Iohannis.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook că preşedintele Klaus Iohannis "s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen"."Iohannis s-a spălat pe mâini! Încă o dată! Azi am văzut toţi cum domnul preşedinte s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen, apreciind că discuţiile tehnice nu sunt de nivelul dânsului şi că subiectul trebuie abordat în formatul miniştrilor de interne. Aderarea la Spaţiul Schengen nu este doar un obiectiv al Ministerului Afacerilor Interne sau al Guvernului, ci un obiectiv naţional. Pentru asta, toate forţele politice, indiferent de culoare sau doctrină, ar trebui să lucreze împreună", a afirmat Dan.Carmen Dan a afirmat că, "pentru prima dată după ani buni", discuţiile despre funcţionarea şi extinderea spaţiului Schengen au fost reluate. "S-a întâmplat asta la iniţiativa noastră, în cadrul Consiliului Informal JAI de la Bucureşti. Şi feed-backul a fost pozitiv", a declarat Dan.Ea a menţionat că s-au purtat discuţii cu omologii din state membre Schengen şi că MAI face în prezent eforturi pentru ca pe agenda Consiliului JAI din iunie să fie inclusă discuţia despre aderarea României şi Bulgariei.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Arad, că "decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen", ea adăugând că în urma summitului de la Sibiu ar trebui să fie luate decizii în care să se regăsească şi România."Este important pentru ţara noastră summitul de la Sibiu, fiecare ţară care deţine preşedinţia rotativă are un summit informal. Important este ca la acest summit să fie luate decizii în care să se regăsească şi România. De aceea am solicitat domnului preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) ca în discuţiile pe care le are cu lideri europeni să vorbească despre Schengen, pentru că ştim că este vorba doar de o decizie politică, îndeplinim condiţiile tehnice pentru aderare la Schengen încă din 2011, lucru de altfel confirmat şi de Comisia Europeană. Dar decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen. I-am solicitat domnului preşedinte să profite de acest summit, să vorbească cu liderii europeni, pentru că suntem în România, şi să aducem, în urma acestui summit, şi ceva care este de interes pentru ţara noastră şi pentru români", a spus Dăncilă. AGERPRES / (A - autori: Cristian Lupaşcu, Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)