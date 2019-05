Noi detalii despre milionarul din Brașov care și-a omorât bunica. Magistrații, șocați de declarații

10:20

Starul de reality-show Kim Kardashian și soțul ei, rapperul Kanye West, au devenit părinți pentru a patra oară, ai unui băiețel care a fost născut vineri de o mamă surogat, informează cnn.com Informația a fost confirmată de cuplul de vedete pe platforma de micro-blogging Twitter. „A sosit și este perfect!", a scris Kardashian, care a […]