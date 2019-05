O jurnalistă a fost împușcată mortal în timp ce se ducea la muncă

10:30

Traficul va fi restricţionat, sâmbătă şi duminică, în centrul Capitalei, cu ocazia celei de-a opta ediţii a semimaratonului Bucureşti. Potrivit organizatorilor, pentru buna desfăşurare a Volkswagen Semimaratonul Bucureşti, restricţiile rutiere se vor aplica astfel: Sâmbătă, 11 mai Bulevardul Unirii (ambele sensuri) între bulevardul Libertăţii şi bulevardul I.C.Brătianu şi bretelele adiacente Pieţei Constituţiei, între orele 06.30 – […]