Campionatul Național de Super Rally // VIDEO + FOTO Benny Adegbuyi, copilot pentru Mihai Leu: „Vă spun la final dacă schimb sportul” » Concluzia luptătorului

Luptătorul Benny Adegbuyi (34 de ani) a fost copilotul lui Mihai Leu pentru câteva ture de circuit în cadrul etapei de la Mangalia a Campionatului Național de Super Rally.„Am lăsat luptele pentru o zi și am venit la raliu. E o experiență pe care mi-o doream de ceva timp și astăzi am ocazia să o fac cu unul dintre cei mai buni, cu Mihai Leu. Abia aștept.Emoțiile sunt puțin mai mari. Înaintea unui meci știu ce am de făcut, pe cine o să înfrunt. ...

