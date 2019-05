Cehia: Laureata Premiului Nobel Herta Müller a denunţat la Praga deriva "dictatorială" din Turcia

22:00

Mii persoane au manifestat sâmbătă la Varşovia la apelul extremei drepte pentru a protesta împotriva unei legi din Statele Unite privind restituirea proprietăţilor evreieşti confiscate în timpul şi după al Doilea Război Mondial, respectiv în timpul ocupaţiei naziste şi a regimului comunist, relatează AFP şi EFE.Legea respectivă, numită JUST Act (Justice for Uncompensated Survivors Today - dreptate pentru supravieţuitorii care nu au fost despăgubiţi) sau Act 447, a fost semnată de preşedintele Donald Trump în 2018. Această lege cere Departamentului de Stat al SUA să prezinte Congresului un raport referitor la progresele făcute de zecile de ţări care au semnat Declaraţia de la Terezin din 2009 privind restituirea proprietăţilor confiscate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.Aflat miercuri în vizită la Varşovia, trimisul special al Departamentului de Stat pentru monitorizarea şi combaterea antisemitismului, Elan Carr, a precizat că Legea 447 obligă doar SUA să pregătească un raport privind respectarea declaraţiei de la Terezin şi ţine de Polonia să decidă cum o va respecta, scrie Reuters.Potrivit EFE, Polonia este singura ţară fostă comunistă care nu are o legislaţie care să rezolve conflictele derivate din exproprierile efectuate în secolul trecut. Organizaţiile evreieşti au cerut în mod repetat ţării să caute o formulă care să-i compenseze pe cetăţenii care au supravieţuit Holocaustului şi pe descendenţii acestora.Primul ministru Mateusz Morawiecki a declarat sâmbătă că Polonia va refuza să despăgubească victimele ocupaţiei germane pentru că nu are nicio responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat, relatează agenţia spaniolă de presă.Unul dintre animatorii manifestaţiei, Robert Bakiewicz, reprezentând Grupul Radical-Naţional (ONR), a reafirmat sâmbătă teza potrivit căreia legea respectivă reprezintă o ameninţare pentru Polonia şi pentru securitatea sa, pentru că organizaţiile evreieşti i-au cerut trei sute de miliarde de dolari (267 de miliarde de euro), consemnează AFP.În Polonia se afla una dintre cele mai mari comunităţi de evrei din lume înainte de a fi fost aproape distrusă de ocupanţii germani nazişti care au înfiinţat aici lagăre de exterminare cum a fost cel de la Auschwitz, aminteşte Reuters, care evocă sute de manifestanţi la marşul de sâmbătă.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)