VIORICĂ DĂNCILĂ, primită cu o nouă lozincă: ”Fără mici și bere, PSD-ul piere”

Senatorul Claudiu Manda, candidat PSD la alegerile europarlamentare, a fost intrebat intr-o emisiune TV de un invitat cate din cele opt spitale regionale au fost construite, el apreciind intrebarea ca fiind "una rautacioasa". In schimb, el a dat drept contraexemplu maririle de pensii si salarii. "Tot la spitale ma intrebati? Intrebarea este una rautacioasa, nu am ce sa comentez! Suntem intr-un mandat de patru ani de zile, nu am promis ca le facem pe toate intr-o singura zi. Suntem pe drumul cel bun. Avem crestere economica, anul trecul, locul trei in Europa, s-a rezolvat problema cresterii salariilor asa cum am promis, cu cresterea pensiilor, cu ajutorul in agricultura si pot sa va mai dau zeci de exemple. La categoria spitale, se vor da si aici. Am primit 150 de milioane de euro toti banii si s-au cheltuit 135 de milioane de euro pe studii, pe cele trei spitale. De aici incolo sunt in continuare in cautare de solutii", a raspuns intrebarii invitatului Antena 3 Claudiu Manda. El a mai spus ca solutia pe care "o cauta guvernul si pe care vrea sa o propuna" este parteneriatul public-privat pentru cele opt spitale, in prima faza trei dintre ele, respectiv Cluj, Iasi si Craiova. Potrivit programului de guvernare, PSD sustinea construirea a opt spitale regionale, dotate cu echipamente de ultima generatie si a unui spital republican, in Bucuresti, care urma sa fie organizat ca centru de urgenta-excelenta si cercetare, pe toate specialitatile.