Nicolae Guţă, manea pentru PSD: „De vrei gustul fericirii, ştampilează trandafirii”- VIDEO

10:20

Mihaela Bilic a afirmat la emisiunea Marius Tucă Show că persoanele care au kilograme în plus nu trebuie să le trateze ca pe o boală, ci ca pe un depozit din care organismul îşi poate energie lua atunci când are nevoie. “Kilogramele în plus eu nu le consider boală, însemnând că nu trebuie să ne comportăm ca nişte oameni bolnavi, din punct de vedere a relaţiei cu mâncare, tocmai că aici este capcana şi aici ne manipulează mintea noastră teribil, în momentul în care ai respectivele kilograme de gr...