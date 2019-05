Care este cea mai mare temere a juraților de la iUmor. Nu vă așteptați la așa ceva

15:30

Fundașul oltean va trăi la intensitate maximă partida „juveților" cu echipa din Gruia, cu care el a câștigat titlul în Liga 1. Ionuț Rada are inima împărțită la meciul de mâine, dintre CFR Cluj și CSU Craiova, partidă care poate decide campioana acestui sezon. În prezent jucător la Sănătatea Cluj, în Liga a treia, Ionuț […]