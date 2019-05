Bianca și Victor Slav, din nou împreună, la doar câteva zile după ce vedeta s-a despărțit de Alex Bodi. Primele imagini

17:50

Ana Baniciu are o legătură foarte strânsă cu părinții ei, și chiar dacă vedeta a apărut mai mult în compania cunoscutului său tată, Mircea Baniciu, artista ne dezvăluie câteva lucruri și despre mama ei. Pentru Ana Baniciu, familia este cea mai importantă, iar acest lucru l-a dovedit de foarte multe ori. Pentru că este ziua […]