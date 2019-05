Atletism: Kenyenii Paul Kariuki Mwangi şi Delvine Relin Meringor au câştigat Semimaratonul Internaţional Bucureşti

13:10

Natalie Cole, fiica celebrului muzician de jazz Nat King Cole, a crescut într-un mediu muzical, la Los Angeles, cunoscând de când era copil mulţi artişti care lucrau împreună cu părinţii ei. Prima sa apariţie a fost în 1970, când a lansat hiturile "This Will Be", "Our Love" şi "Inseparable". În anii '90, Cole a lansat marele hit "Unforgettable... with Love" care a fost vândut în peste 7 milioane de copii şi a câştigat şapte premii Grammy.***Natalie Cole - cântăreaţă, compozitoare şi actriţă - s-a născut la 6 februarie 1950, în Los Angeles, SUA. A urmat cursurile Universităţii din Massachusetts şi a obţinut licenţă în psihologia copilului, apoi a urmat cursurile Universităţii din California de Sud. După absolvire a început să cânte în cluburi cu trupa sa, Black Magic. Apoi a început să înregistreze cu Capitol Records şi a lansat albumul de debut, "Inseparable", în 1975. În 1976, a lansat albumul "Natalie", care cuprindea hiturile "Sophisticated Lady" şi "Mr. Melody". Cu albumul "Unpredictable" a câştigat discul de platină, pentru single-ul "I've Got Love on My Mind", iar în 1977, Cole a cucerit din nou discul de platină pentru albumul "Thankful", care includea hitul "Our Love". În 1978, a lansat albumul "Natalie Live!", iar anul următor, albumele "I Love You So" şi "We're the Best of Friends". Ambele au câştigat discul de aur, crescând popularitatea artistei. Au urmat albumele "Don't Look Back" (1980), "I'm Ready" (1983), "Dangerous" (1985), "Everlasting" (1987), "Good to Be Back" (1989), "Unforgettable... with Love" (1991), "Take a Look" (1993), "Holly & Ivy" (1994), "Stardust", "Greatest Hits, Vol. 1" (2000), "Ask a Woman Who Knows" (2002), "Leavin' " (2006). Foto: (c) Natalie Cole/facebook.comA jucat în câteva filme cum ar fi "Law & Order: Special Victims Unit", "I'll Fly Away", "Touched by an Angel", "Lily in Winter". În 2001, a jucat propriul rol în miniseria "Livin' for Love: the Natalie Cole Story".Artista a murit la 31 decembrie 2015.***Celebrul muzician de jazz Nat King Cole s-a născut la 17 martie 1919, în Montgomery, Alabama, SUA. A început să cânte la pian la patru ani, cu ajutorul mamei, care era şefa corului bisericii. În adolescenţă a studiat pianul clasic, dar curând a abandonat acest stil, în favoarea pasiunii sale - jazzul.La 15 ani a renunţat la şcoală pentru a deveni pianist de jazz cu normă întreagă. Şi-a unit forţele cu fratele său, Eddie, pentru o vreme, ceea ce a dus la prima înregistrare profesionistă, în 1936. Anul următor Cole a început să pună bazele a ceea ce avea să devină King Cole Trio, cu care a efectuat turnee şi au intrat în topuri în 1943, cu piesa "That Ain't Right". Melodia "Straighten Up and Fly Right" a devenit un alt hit al grupului, în 1944. Trioul a continuat să urce în topuri cu hituri şi cântece de sărbători, cum ar fi "The Christmas Song" sau balada "(I Love You) For Sentimental Reasons". Foto: (c) Nat King Cole/facebook.comÎn anii '50 Nat King Cole a început să devină cunoscut ca solist. A lansat numeroase hituri, ca "Nature Boy", "Mona Lisa", "Too Young" şi "Unforgettable". În studio, a început să lucreze cu unii dintre artiştii de top, între care Louis Armstrong şi Ella Fitzgerald, cu aranjamente muzicale făcute de Nelson Riddle. L-a cunoscut pe apreciatul artist Frank Sinatra, devenind bun prieten cu acesta, potrivit site-ului www.biography.com. Foto: (c) Nat King Cole/facebook.comPrezenţa lui Cole în topuri a avut un scurt declin la finalul anilor '50. În 1962 a revenit în topuri, hitul cu influenţe country "Rambin' Rose" ajungând pe locul al doilea în Billboard pop charts. Primăvara următoare, Cole a câştigat fanii cu hitul "Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer". Au urmat două balade - "I Don't Want to Hurt Anymore" şi "I Don't Want to See Tomorrow".Cole a apărut la televiziune în 1956, într-un serial de varietăţi. Show-ul lui Nat King Cole i-a avut ca invitaţi pe Count Basie, Peggy Lee, Sammy Davis Jr. şi Tony Bennett. Din păcate, show-ul nu a avut o durată lungă, s-a încheiat în decembrie 1957. De asemenea, a mai apărut în programe foarte populare, precum Ed Sullivan Show şi Garry Moore Show. Pe marele ecran, Cole a început cu roluri mici, în anii '40, apoi a apărut în anii '50 în drama lui Errol Flynn ''Istanbul'' (1957). În acelaşi an, a apărut în drama de război ''China Gate'', alături de Gene Barry şi Angie Dickinson. Rolul major a fost în 1958, în drama ''St. Louis Blues'', unde a jucat alături de Eartha Kitt şi Cab Calloway. Ultima apariţie în film a fost în 1965, în ''Cat Ballou'', alături de Jane Fonda şi Lee Marvin.În 1964, Cole a aflat că are cancer. Câteva luni mai târziu a murit, la 15 februarie 1965, la vârsta de 45 de ani, în Santa Monica, California, SUA. Ultima înregistrare a sa a fost pe albumul ''L-O-V-E''.Fiica sa, Natalie, a înregistrat, în 1991, hitul "Unforgettable", în care a realizat un duet suprapunând vocea ei cu vocea tatălui. Ea s-a preocupat şi de înregistrarea postumă a unor hituri ale lui Nat King Cole, precizează www.biography.com. Dintre piesele care l-au făcut celebru amintim "Winter is Coming", "Love", "Mona Lisa", "When I Fall In Love", "Too Young", "Sweet Lorraine", "Nature Boy", "Love Letters", "For All We Know", "The Very Thought of You", "Unforgettable", "Ramblin'Rose". Nat King Cole a câştigat numeroase de discuri de aur pentru hituri precum "Sweet Lorraine", "Too Young", "Mona Lisa", "Christmas Song".Artistul a primit şi distincţii post-mortem, între ele numărându-se "Grammy Hall Of Fame" (în 1973, pentru înregistrări care au cel puţin 25 de ani vechime, cu "semnificaţie calitativă sau istorică"), pe care le-a obţinut pentru piesele "Christmas Song", "Mona Lisa", "Nature Boy", "Unforgettable".În anii '90, Nat King Cole a primit premiul "Grammy Lifetime Achievement Award", distincţie obţinută de interpreţii care, în timpul carierei lor, au adus o contribuţie semnificativă în domeniul creaţiei artistice. Nat King Cole a fost inclus în "Alabama Music Hall of Fame".