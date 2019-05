Ștefan Mandachi, afaceristul care a construit primul metru de autostradă din Moldova, conferință de presă în scaun cu rotile, alături de victime ale accidentelor rutiere

17:20

Ester Peony este cotată în continuare cu șanse extrem de mici să câștige Eurovision 2019, competiție muzicală care se desfășoară anul acesta la Tel Aviv, Israel. Astfel, potrivit datelor furnizate de casele de pariuri, românca are sub 1% șanse să triumfe în Israel. Potrivit Euronews, din cele 41 de țări participante anul acesta la Eurovision, […]