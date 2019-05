Liviu Dragnea, despre protestele anti-PSD: Erau jointuri. Tineri cu ochii injectaţi au bătut un bătrân / Protestatarii au curaj pentru că sunt protejaţi de sistemul preşedintelui

20:30

"Eu îl văd disperat pe Iohannis. Hai să vorbim puţin despre celebrul summit de la Sibiu. Vă întreb – aţi simţit, văzut vreun avantaj pentru România? Nu. Eu ce am văzut, am văzut într-adevăr petreceri şi de zi şi de noapte, mese întinse, nu cu produse româneşti, ci cu tot felul de fructe de mare. Nu am văzut discuţii, pentru că nu a fost în intenţie. Nu am văzut nişte măsuri luate sau un plan adoptat coerent. În schimb, s-au făcut discuţii serioase despre funcţiile din viitoare Comisie Europeană...