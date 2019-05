Radu Vâlcan și Adela Popescu, vacanță de vis: ”Încă o dorință se transformă în realitate!”

12:50

La cei 35 de ani ai săi Alex Velea are o colecție impresionantă de tatuaje, fiecare desen având în spate o poveste care mai de care mai emoționantă! Primul tatuaj şi l-a făcut la 20 de ani, iar de atunci a tot adăugat cifre, chipuri de oameni dragi, semne zodiacale şi citate care-l reprezintă. De mic, […] The post Povestea tatuajelor lui Alex Velea. La ce vârstă și-a făcut primul tatuaj appeared first on Cancan.ro.