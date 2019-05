Andrei Cristea promite un adevărat război în următorul meci cu Viitorul: „Aia va fi adevărata finală pentru noi!”

23:30

George Țucudean a ieșit campion cu CFR Cluj, dar recunoaște că are emoții în ceea ce privește titlul de golgeter al Ligii 1, deși e lider cu 18 goluri marcate.„E bine că n-am mai așteptat ultima etapă să câștigăm campionatul. E greu când de-a lungul unui sezon ai 4 antrenor, fiecare are filosofia lui. Dar ne-am adaptat și am reușit să câștigăm.Încă nu s-a terminat campionatul. ...