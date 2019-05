Argentina: Decesul deputatului agresat la Buenos Aires

22:10

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că Guvernul a reuşit să crească în doi ani produsul intern brut cu aproape o treime şi că datoria publică a României a scăzut cu două procente.Liderul PSD a spus că reprezentanţii PNL şi USR care susţin contrariul nu fac decât să mintă populaţia."Să mai dea cineva un exemplu de o ţară care a crescut avuţia naţională în doi ani cu o treime. Veniturile bugetare au crescut cu aproape o treime. Sigur, ei vin şi spun într-o minciună, fiindcă mint aşa cum respiră, cineva citea nişte comentarii ale USR-iştilor, că am crescut salariile şi pensiile, s-a dezvoltat economia, dar am îndatorat ţara şi o să plătească şi nepoţii. Eu dau doar câteva cifre simple, care pot fi înţelese. Datoria unei ţări este datoria publică, care cuprinde şi administraţia centrală şi cea locală. Când noi am venit la guvernare, datoria publică în România era de 37,1%, dacă nu greşesc, din PIB, acum este 35,1%, deci am scăzut-o cu două procente. Ce înseamnă asta? România este pe primele şapte locuri la cea mai mică datorie din UE. Din 28 de state, noi avem 21 de state cu datorie publică mult mai mare ca noi. Această minciună cu faptul că România se îndatorează este mai mult decât gogonată, este periculoasă", a afirmat Liviu Dragnea la România TV.Preşedintele PSD a adăugat că, deşi se încearcă intimidarea sa şi destabilizarea Guvernului, nu va ceda."Nu am de ce să cedez, au încercat să facă orice, au avut şi au în continuare în plan să mă bage la puşcărie. Ăsta este visul lui Iohannis şi principala sarcină dată tuturor slugilor lui. Au încercat să dezbine partidul, au convins o mână de oameni să plece din PSD să facă un alt partiduleţ, doar, doar destabilizează partidul, doar, doar destabilizează majoritatea, pică Guvernul şi acest program nu mai continuă. Cum să cedez?", a spus Dragnea.Liviu Dragnea a dat asigurări, totodată, că Guvernul are bani pentru plata pensiilor şi salariilor.Liderul social-democrat a spus că la baza tuturor aceste atacuri stă preşedintele Klaus Iohannis, despre care crede că este "mai rău decât Băsescu". AGERPRES/(A, AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * #europarlamentare2019/Dragnea: Iohannis este în campanie electorală pentru PNL pe bani publici, folosind banii de la Administraţia Prezidenţială