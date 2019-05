Dragnea: Vreau să limităm accesul STRĂINILOR la a cumpăra pâmânt din România

15:30

Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu acel grup de batausi care umbla dupa noi peste tot la mitinguri. Oamenii care sunt cu pietre, cu bate la ei nu poti sa spui decat ca sunt batausi. Asa vrea PNL, Iohannis sa conduca aceasta tara. Cu bata. Adica cineva care indrazneste sa aiba o alta opinie trebuie sa primeasca o bata in cap. Urmatorul pas este ca la alegeri, intr-un regim Iohannis, Ciolos, USR, s.a.m.d. sa se semneze cu creta cei care nu voteaza cu ei. Deci oamenii sunt destul de rai si nu accepta niciun fel de discutie sau dialog pentru binele acestei tari, din pacate", a afirmat Liviu Dragnea, duminica, la Antena 3. Liderul PSD a adaugat ca a citit pe Facebook ca oamenii care au fost la mitingurile social-democratilor vorbeau despre "ochii injectati de ura" ai acelor batausi. "Am citit foarte multe postari ale unor oameni care au fost la mitinguri, oameni tineri, unii sustinatori ai PSD, altii nu. Toti spuneau, pe langa alte lucruri, privirea pe care o aveau acei oameni, acei batausi, o privire plina de ura, cu ochii injectati. Nu stiu, nu am stat langa ei, dar am vazut cand se vorbea in grupul #rezist de jointuri. Sigur ca te duci cu gandul acolo. Dupa aia intreaba de ce sa nu lasam tara pe mana lor? Poti sa lasi tara pe mana unor astfel de oamenii? Adica ne gandim si la viitorul acestei tari", a completat Dragnea. Intrebat daca PSD se gandeste sa ia masuri in acest sens, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu, doar am fost preocupati tot timpul sa ii rugam pe colegii nostri sa se abtina. Ganditi-va de exemplu la Galati, 25.000-30.000 de oameni, cred. Daca cineva le-ar fi spus . Ce ar fi iesit acolo? Asta era 100 e oameni care injura 30.000 de oameni. S-au abtinut foarte greu si eu sunt bucuros ca s-au abtinut. Sper sa se abtina in continuare pana se termina aceasta campanie electorala". La mitingul PSD de sambata, de la Galati, liderul social-democratilor spunea ca asupra protestatarilor din Galati au fost gasite "pietre si bate". Dragnea a afirmat ca oriunde merge PSD in tara este "un grup de batausi" care umbla dupa reprezentantii partidului. "Iohannis si ai lui vor sa conduca Romania cu bate".