Nouă copii au ajuns la spital după ce au băut lapte stricat la şcoală. DSP a declanşat o anchetă

11:00

Julia Volkova, în vârstă de 34 de ani, a devenit celebră în 2003, alături de Lena Katina, care are acum tot 34 de ani. Cele două fete, cunoscute pentru ţinutele îndrăzneţe şi săruturile pasionale, au lansat hituri precum „All The Things She Said”. • Ulterior, Julia a început o serie de modificări estetice, iar fanii rusoaicei nu sunt deloc mulţumiţi: „Schimbă-ţi înfăţişarea” sau „Arăţi înfiorător” sunt doar două din „sfaturile” fanilor, scrie dailystar.co.uk. • Julia, care a trecut cu bine peste...