De-a râsu’-plânsu’! Cum a răspuns românca din imagine la întrebarea: „De ce nu vrei să muncești?”

Administrația Națională de Meteorologie a emis, chiar în această dimineață, o avertizare meteo nowcasting de vreme severă. Instabilitatea atmosferică va avea ca rezultat intensificări ale vântului și ceață, iar meteorologii anunță cod galben. Județele Constanța și Tulcea se află sub cod galben, în intervalul 13-05-2019, ora 8:00 până la : 13-05-2019, ora 10:00. Ceața își va face apariția, […]