De marți vin vijeliile! Vreme instabilă peste tot în țară + descărcări electrice

13:20

Irina Stroia este una dintre ispitele de la „Insula iubirii”, sezonul 5. Blondă și apetisantă, tânăra nu a apărut încă în show, însă nu este timpul pierdut, pentru că emisiunea a început de curând. În vârstă de 23 de ani, Irina este consultant estetic și este pentru a doua oară în rolul de ispită la […] The post Imagini cu ispita Irina Stroia de la „Insula iubirii” dezbrăcată, făcute publice! appeared first on Cancan.ro.