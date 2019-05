Dragnea, despre ce va conţine legea dublului standard: Se confiscă tot lotul de marfă

19:30

„Am formulat o plângere în cadrul dosarului de urmărire penală, dosar în care s-a dat o soluţie de clasare pe operaţiunile de localizare-căutare-salvare, soluţie faţă de care am formulat plângere. Am ajuns cu plângerea în instanţă, la ICCJ, iar acum am reformulat toate apărările făcute în cadrul urmăririi penale”, a declarat pentru Mediafax avocata familiei Aurei Ion. • Acţiunea penală este motivată de faptul că Raed Arafat a solicitat intervenţia cu un avion SMURD, deşi ştia, susţin apărătorii...