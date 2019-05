Dosarul accidentului din Apuseni, în pragul clasării

00:15

După întâlnirea pe care a avut-o la Sibiu cu președintele francez Emmanuel Macron, Dacian Cioloș a prins aripi și s-a năpustit asupra favoritului cancelarului Angela Merkel, Klaus Iohannis. I-a reproșat acestuia că nu are soluții și că numește în fruntea guvernului „toate marionetele”. Cioloș a fost numit premier chiar de către Iohannis în noiembrie 2015, atunci când președintele a pus pe roate „guvernul meu”. Deși sunt trup și suflet alături de Iohannis, deși primesc constant lovituri de la USR plus PLUS, liberalii au decis ca, de această dată, să întoarcă și celălalt obraz.